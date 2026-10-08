Aseguran que la obra pluvioaluvional (para que no se inunde calle Salta) está al 85% de ejecución

El intendente aseguró que va más rápido de lo previsto. Mirá el video

En esta semana el avance está frenado por las lluvias persistentes sobre Cutral Co y Plaza Huincul pero la obra pluvioaluvional que tiene como misión evitar que la calle Salta se inunde está muy avanzada.

El intendente Ramón Rioseco aseguró que el porcentaje de ejecución es del 85%. “Es una obra muy compleja, muy complicada pero en principio está funcionando bien y ya nos falta terminar un 20% (o un poco menos)”, dijo en una entrevista con Cutral Co al Instante. Podés ver la nota acá

El intendente dijo además que Cutral Co está muy ordenado como municipio y que se están haciendo obras en todos los barrios. “El Centro Oncológico también está al 80% y ya se arrancó con el gimnasio para la EPET 1, que para nosotros es una obra muy importante”, detalló.

Sobre otras obras, mencionó que el 95% de la obra de gas para zonas rurales está terminada y que se avanza con las conexiones domiciliarias de personas que no tienen recursos económicos.

“Siempre nos faltan cosas, estamos por iniciar la construcción de un reservorio de agua para la zona rural y la construcción de un caño troncal para llevar agua, que le corresponde al EPAS, pero nosotros queremos hacerlo rápidamente y vamos a cofinanciarla, en estos días estaremos licitando la obra, el reservorio ya lo licitamos y está en construcción”, explicó el intendente sobre el suministro de agua potable para la zona de Monte Hermoso.

La obra sobre la calle Salta ya finalizó en la zona del barrio Cooperativa, está ahora en el barrio Centro Norte y se extenderá hacia la zona de centro sur y parte de Peñi Trapún porque el agua viene desde el zanjón colector. Cuando llueve, sigue el cauce natural que tenía antes de que Cutral Co existiera, va en declive hacia Plaza Huincul. Cuando el agua que cae es mucho, desborda y ello es justamente lo que se busca evitar.