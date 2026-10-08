Actualizaron los esquemas de vacunación de aspirantes a agentes de la Policía

La Región Sanitaria de la Comarca y Región del Limay, junto con personal de Copelco, llevó adelante una jornada de actualización y completamiento de esquemas de vacunación destinada a aspirantes a agentes de la Policía.
La actividad tuvo como objetivo garantizar que los postulantes cuenten con los requisitos sanitarios necesarios para su ingreso a la fuerza y el posterior desempeño de sus funciones.
Durante la jornada, los aspirantes recibieron las vacunas correspondientes para completar o actualizar sus esquemas, de acuerdo con las necesidades de cada persona.