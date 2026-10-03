Viva: un espacio que crece junto a los emprendedores

Su organizadora, Marcela Seguel, invita especialmente a las comunidades de Cutral-Có y Plaza Huincul a acercarse y disfrutar de una nueva edición especial “Mes de Mamá”

Viva la Feria continúa creciendo y consolidándose como un espacio de encuentro, exposición y venta para emprendedores de Cutral-Có, Plaza Huincul y localidades cercanas.

Con cinco años de trayectoria, Viva propone en cada edición reunir una amplia diversidad de rubros y propuestas, ofreciendo al público la posibilidad de recorrer, conocer y adquirir productos de distintos emprendimientos en un mismo lugar.

Más que hablar de cantidad de stands, en Viva se pone el acento en la diversidad de rubros, la creatividad y la identidad de cada emprendimiento. Indumentaria, accesorios, cosmética, aromaterapia, decoración, papelería creativa, tejidos, plantas, juguetes, productos artesanales, bazar, gastronomía y muchas otras propuestas forman parte de sus diferentes ediciones.

Pero Viva busca ser mucho más que un espacio de venta. La propuesta apunta a generar un verdadero punto de encuentro entre emprendedores y visitantes, donde cada expositor pueda mostrar su trabajo, dar a conocer su marca y establecer nuevos vínculos con la comunidad.

La presentación de cada stand también ocupa un lugar importante. Detrás de cada emprendimiento hay horas de trabajo, creatividad, inversión y dedicación. Por eso, desde la organización se impulsa a cada expositor a encontrar su propia identidad y presentar sus productos de una manera original, entendiendo que, aunque puedan coincidir en un mismo rubro, cada emprendimiento tiene algo diferente para ofrecer.

A lo largo de sus ediciones, también se han incorporado espectáculos y presentaciones artísticas que acompañan cada jornada, haciendo de la feria un paseo para compartir y disfrutar en familia.

En esta oportunidad, su organizadora, Marcela Seguel, invita especialmente a las comunidades de Cutral-Có y Plaza Huincul a acercarse y disfrutar de una nueva edición especial “Mes de Mamá”, pensada para recorrer, encontrarse y descubrir una gran variedad de propuestas.

Será una excelente oportunidad para encontrar ese regalo especial para mamá, conocer nuevos emprendimientos y acompañar a quienes, con creatividad y dedicación, trabajan para hacer crecer sus proyectos.

Además, la jornada contará con una presentación especial del Estudio de Danzas FC, a las 19 horas, sumando música, danza y espectáculo a una tarde pensada para disfrutar en familia.

Viva continúa renovándose y creciendo, pero manteniendo intacta su esencia: crear un espacio para emprender, encontrarse y crecer juntos.

Organiza: Marcela Seguel

Instagram: @viva_la_feria