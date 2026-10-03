Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la estación meteorológica de la cooperativa Copelco se anunció para este sábado una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 16° Centígrados y la mínima de 6°. El viento se presentará del oeste a 56 kilómetros con ráfagas de 72 kilómetros. Para la noche, rotará al sur a 54 kilómetros con ráfagas de 64 kilómetros, según el registro de AIC.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se presentará despejado
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 10° Centígrados.