Juicio por Azul Semeñenko: se abrió la audiencia con las acusaciones contra el único acusado

La semana próxima continuará con los testimonios.

Este viernes empezó en Neuquén el juicio por jurado popular por el transfemicidio de Azul Semeñenko ocurrido en la madrugada del 25 de septiembre de 2025.

El juez técnico Luciano Hermosilla abrió el debate donde las ciudadanas y ciudadanos elegidos determinarán si es responsable o no del hecho el único imputado: Roberto Daniel Sánchez. Brindó las consideraciones técnicas que deberá seguir el jurado popular.

En la primera jornada, el único sospechoso está acusado por el delito de homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con ensañamiento, por odio de género y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

La víctima, Azul Semeñenko, era una mujer trans empleada estatal que desempeñaba tareas en la oficina de atención a la víctima de Neuquén. Su cuerpo fue hallado el 14 de octubre de 2025 en un canal en el límite entre Neuquén y Plottier.

En el día de hoy tanto la fiscalía como la querella y la defensa presentaron los alegatos de apertura, que fueron transmitidos en directo por youtube. Luego comenzó la producción de pruebas con las declaraciones de una hermana de Azul, una compañera de trabajo y la persona que encontró el cuerpo.

La semana próxima y durante dos semanas continuará la producción de pruebas

Para la fiscalía, a través de Agustín García subrayó que “tenemos un homicidio triplemente agravado: porque existió ensañamiento ya que se le provocó a la víctima un sufrimiento y un dolor más allá del necesario para darle muerte; también porque se actuó por odio hacia la identidad de género de ella; y porque se lo cometió mediando violencia de género”.

Así lo afirmó el fiscal jefe ante los 16 ciudadanos y ciudadanas que integran el jurado popular (12 titulares y 4 suplentes). “Azul Semeñenko tenía 49 años, era una trabajadora estatal”, describió. “Tenía múltiples vulnerabilidades, pero acá no estamos para juzgar su vida, sino para juzgar qué le hizo R. D. S. la madrugada del 25 de septiembre de 2025”, puntualizó.

El juicio comenzó a las 9 en la sala 12 de la Ciudad Judicial, y el fiscal jefe estuvo acompañado por las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry.

Por la querella, que representa a la familia de la víctima, intervinieron el abogado Fernando Gómez y la abogada Shirley Sarasola, quienes acompañaron el pedido de la fiscalía para que declare la culpabilidad de Sánchez.

“Para probar este hecho vamos a presentar prueba a través de personal policial, de licenciados en criminalística, de médicos, psiquiatras, psicólogos, antropólogas, además de audios de intervenciones telefónicas”, destacó el fiscal jefe.

Para la fiscalía, el hecho fue cometido en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, en el domicilio del imputado, Sánchez, en calle Copahue al 1.100. Ambos llegaron allí luego de que el hombre abordara a Azul Semeñenko mientras ella ofrecía servicios sexuales en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz. “En algunas ocasiones ella solía ofrecer trabajo sexual”, indicó el fiscal jefe.

En la vivienda del acusado, la asesinó mediante golpes con elementos contundentes y al menos 25 heridas de arma blanca, las cuales le provocaron una hemorragia interna masiva al dañarle el corazón y la aorta torácica.

Posteriormente, el acusado trasladó el cuerpo de la mujer trans en su camioneta —envuelto en una lona y atado con alambres y sogas— hacia un canal de desagüe ubicado en la calle Pergamino, donde fue hallado el 14 de octubre por personas que ocasionalmente pasaron por el lugar. “Lo arrojó ahí para intentar ocultarlo, la madrugada del día siguiente al hecho: el 26 de septiembre, cerca de las 4 de la madrugada”, precisó García.

El delito atribuido a Solís ese el de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor. La figura contempla como única sanción la pena de prisión perpetua.