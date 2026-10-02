Cutral Co será sede de la Feria Punto Artesano “Hecho a Mano”

La actividad tendrá lugar en el edificio de la Casa de la Historia entre las 15:00 y las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita.

La Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Cutral Co anunció la realización de la Feria Punto Artesano «Hecho a Mano». El evento se desarrollará durante las jornadas del 4 y 11 de octubre.

Ubicación, horarios y participación. La actividad tendrá lugar en el edificio de la Casa de la Historia entre las 15:00 y las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita. De acuerdo con lo informado por Mario Gallardo, integrante del colectivo de artesanos, la exposición se llevará a cabo en el interior del inmueble y reunirá a cerca de 18 expositores de Cutral Co y Plaza Huincul.

La feria estará centrada exclusivamente en la comercialización de artículos de elaboración propia, sin productos de reventa. Entre los rubros confirmados se incluyen trabajos en vidrio fusión, telares, tejidos mapuches, artesanías en madera de ciprés y amigurumis. Asimismo, desde la organización indicaron que los artesanos locales interesados en incorporarse al espacio pueden contactarse con Graciela, coordinadora del grupo.