El IFD N° 14 inició la 3ª Expo Vocacional

Con la presentación de sus siete profesorados

Comenzó la tercera edición de la Expo Vocacional en las instalaciones del Instituto de Formación Docente N° 14 (IFD N° 14). La jornada cuenta con la asistencia de delegaciones de escuelas secundarias locales, entre ellas el CPEM N° 20 y el CPEM N° 6, en una propuesta orientada a estudiantes de los últimos años que buscan definir sus estudios superiores.

Muestra institucional y oferta académica. Durante el evento, los propios estudiantes del IFD N° 14 organizaron e instalaron los stands en las aulas para representar cada una de las carreras, exponer sus experiencias de aprendizaje y explicar los planes de estudio. La oferta de la institución comprende siete profesorados distribuidos en tres turnos de cursada:

Turno mañana: Profesorados de Matemática y Química.

Profesorados de Matemática y Química. Turno tarde: Profesorados de Física y Biología.

Profesorados de Física y Biología. Turno noche: Profesorados de Geografía, Filosofía y Lengua y Literatura.

Entre las carreras de incorporación más reciente se encuentran las de Biología y Filosofía.

Matrícula, infraestructura y logística. El establecimiento cuenta con una matrícula total de 400 estudiantes distribuidos entre las siete carreras, registrándose la mayor concentración de alumnos en los turnos tarde y noche. En relación con la infraestructura, este año se concretó la construcción de la segunda etapa del edificio escolar.

La actividad de la Expo Vocacional contempla un receso a las 12:00 horas y la reanudación del servicio de 16:00 a 22:00 horas para recibir a colegios e institutos con orientación técnica. Para garantizar la llegada de los estudiantes de las distintas escuelas hasta el establecimiento, la Municipalidad de Cutral Co aportó el transporte.