Puente de la calle Santa Cruz: otra vez dañado en el arco de altura

Las estructuras que delimitan la altura máxima permitida en el puente que une Cutral Co y Plaza Huincul, en la calle Santa Cruz volvió a sufrir un daño.
Suele ocurrir que los camiones que sobrepasan la altura de los tres caños intentan atravesar el puente hacia la calle 9 de Julio o viceversa, los enganchan y caen.
En esta ocasión fue el jueves por la noche que parte de la estructura quedó en el suelo y se debió cerrar por algunas horas el tránisto por este puente.
Este viernes ya estaba liberado para el tránsito vehicular aunque quedaron restos y una sola estructura.