Integrantes del estudio de danzas Sud Queen se trajeron múltiples premios del Ruca Che

Consigueron clasificar a una instancia superior que se hará en Mendoza

El reconocido y prestigioso productor musical, Flavio Mendoza, organizó en Neuquén capital una instancia de la competencia de danzas y acrobacias en Neuquén capital.

Hasta el estadio Ruca Che se dirigieron las integrantes del estudio de Danzas local, Sud Queen, acompañados por profesores y familiares.

“Fue una hermosa jornada de danza, esfuerzo y emoción, en la que nuestras bailarinas representaron a Sud Queen con muchísimo compromiso y dedicación, obteniendo excelentes resultados en las coreografías preparadas por la profesora Camila Liuqui Vece”, se contó desde el estudio.

Tras competir, se trajeron estos resultados:

🥇 1.er puesto | Grupo Juvenil Reggaetón

🥇 1.er puesto | Grupo Juvenil Urbano

🥈 2.º puesto | Grupo Infantil Urbano

🥈 2.º puesto | Grupo Infantil Reggaetón

🥈 2.º puesto | Solista Delfina Angulo | Urbano

🥉 3.er puesto | Solista Bianca Díaz | Reggaetón

🥉 3.er puesto | Solista Camila Sandoval | Urbano

🥉 3.er puesto | Dúo Mía Troncoso y Jazmín Méndez | Reggaetón



Además, obtuvieron segundos y terceros puestos con coreografías preparadas por @koreografix en las categorías Dúo y Solista de K-Pop. Con estos resultados consiguieron la clasificación a la Gran Final en Mendoza.

“Estamos profundamente felices y orgullosas del trabajo realizado por cada una de nuestras bailarinas. Estos resultados son fruto de muchas horas de ensayo, compromiso, perseverancia y, sobre todo, del amor por la danza”, dijo la profesora.