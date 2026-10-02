El hombre que murió en Plottier por chocar con un camión era músico y vivió en Cutral Co

Se trata de Matías Perello, creador de espacios culturales participativos y del programa MusicArte

Se multiplicaron las muestras de asombro, tristeza y reconocimiento tras el fallecimiento de Matías Perello, músico que vivió varios años en la Comarca Petrolera y que fue impulsor del programa MusicArte.

Perello se había mudado a Plottier en los últimos años, donde siguió ligado a la música y la docencia. Lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito en Bajada de Maida, entre Plottier y Neuquén.

Un hombre de Plottier murió al chocar con un camión en el sector conocido como Bajada de Maida

MusicArte fue una iniciativa que surgió en 2013 con el objetivo de crear un espacio para niños, jóvenes y adultos para estudiar música de manera natural. El taller siempre estuvo a cargo de Matías Perelló quién se encargaba de dictar clases de piano, guitarra e iniciación musical

Con ese programa recorrió la provincia y se ganó el reconomiento al trabajo docente y al trabajo con infancias y adolescencias.