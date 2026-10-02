El hombre que murió en Plottier por chocar con un camión era músico y vivió en Cutral Co

Se multiplicaron las muestras de asombro, tristeza y reconocimiento tras el fallecimiento de Matías Perello, músico que vivió varios años en la Comarca Petrolera y que fue impulsor del programa MusicArte.
Perello se había mudado a Plottier en los últimos años, donde siguió ligado a la música y la docencia. Lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito en Bajada de Maida, entre Plottier y Neuquén.
MusicArte fue una iniciativa que surgió en 2013 con el objetivo de crear un espacio para niños, jóvenes y adultos para estudiar música de manera natural. El taller siempre estuvo a cargo de Matías Perelló quién se encargaba de dictar clases de piano, guitarra e iniciación musical
Con ese programa recorrió la provincia y se ganó el reconomiento al trabajo docente y al trabajo con infancias y adolescencias.