Un hombre de Plottier murió al chocar con un camión en el sector conocido como Bajada de Maida

Una pronunciada bajada conecta a Plottier desde Autovía Norte hacia la calle Río Colorado, que oficia de límite entre Neuquén y Plottier.
La calzada es angosta, está deteriorada y no ofrece visión para sobrepasos, por lo que obliga a muchos autos a descender o ascender a baja velocidad. Justamente en ese sector, ayer por la tarde hubo un violento impacto entre un camión cisterna y un vehículo Corsa tres puertas.
El conductor del vehículo menor falleció en el lugar. Por allí transitaba personal de la comisaría 18, que dio aviso a Tránsito y realizó las primeras intervenciones. También acudió una dotación de bomberos porque hubo fuego en el auto.
El comisario Luis Villanueva de la Comisaría Quinta confirmó el hecho al diario La Mañana del Neuquén.