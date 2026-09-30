Desde el CPEM 20 acompañan a docente

Se trata de Alicia Millanao ante la pérdida de su padre

La Comunidad Educativa del CPEM N° 20 acompaña en este momento de profundo dolor a nuestra querida Secretaria Prof. Alicia Millanao, ante la irreparable pérdida de su padre.

En este difícil momento le hacemos llegar nuestro abrazo más sentido, elevando una oración por el eterno descanso de su padre.

Enviamos fortaleza para ella y toda su familia.

Te abrazamos compañera.

Q.E.P.D.

Directivos, docentes, personal y estudiantes del CPEM N° 20 Cutral Co