Escuelas de Cutral Co y Plaza Huincul estuvieron sin internet por falta de pago

Durante la jornada de martes, las instituciones educativas de la Comarca Petrolera se quedaron sin servicio de internet por falta de pago. Horas más tarde se regularizó la situación aunque todavía persiste la deuda.
Según pudo establecer este medio, el corte se produce automáticamente por el sistema de Copelco. En esta ocasión, el ministerio de Educación de la provincia tiene un atraso de cuatro facturas con la cooperativa, que presta el servicio de fibra óptica.
Copelco, en el caso de la energía, compensa deudas con la factura del EPEN pero no ocurre lo mismo con las facturas de internet. Con mucho atraso, los pagos se van recepcionando y como es fundamental tener el servicio, en general la cooperativa lo reconecta cada mes, luego de reclamar por lo atrasado.
No obstante, las horas sin servicio generan inconvenientes en las escuelas, que podrían evitarse con el pago a tiempo de parte del gobierno provincial.