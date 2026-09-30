Claudio Larraza recibió a Melina Gómez previo a su participación en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, mantuvo un encuentro con Melina Gómez, campeona provincial de Malambo Femenino Sub 17, quien competirá en representación de la provincia del Neuquén en la instancia nacional de la disciplina.
El Campeonato Nacional de Malambo Femenino se desarrollará entre el 7 y el 12 de octubre. Durante la recepción, Larraza remarcó el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de la joven, así como el rol de su familia en el acompañamiento de su desarrollo y en la preservación de las tradiciones culturales.