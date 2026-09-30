Estatales neuquinos cobrán hoy sus salarios, como se había anunciado

Hace unos días se cobró el bono y ropa de trabajo

El Gobierno neuquino recordó a los trabajadores del Estado provincial que mañana, miércoles 30, percibirán sus haberes de septiembre. El pago se realizará en una única jornada y abarcará de forma unificada a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, incluyendo a los trabajadores activos, jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La fecha fijada para el pago de haberes corresponde al último día hábil del mes. “Una decisión adoptada por el gobernador Rolando Figuera para otorgar previsibilidad a los agentes del Estado Provincial, en la administración de sus bienes personales y/o familiares”, se dijo en el parte de gobierno.

Bono y ropa de trabajo

En virtud del acuerdo paritario alcanzado a mediados de este año, Neuquén canceló durante el corriente mes, una suma no remunerativa ni bonificable de $410.000 pesos y un monto de $311.480 por la primera cuota correspondiente a la asignación de ropa de trabajo.

Tanto para trabajadores activos como para jubilados, el pago del salario llega a pocos días de haber percibido ambos conceptos.