La Municipalidad de Plaza Huincul y el Sindicato de Petroleros Privados mantuvieron una reunión de trabajo

La Municipalidad de Plaza Huincul sostuvo un encuentro de trabajo con representantes del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La reunión contó con la presencia del secretario gremial de la organización sindical, Daniel Andersch.
El encuentro estuvo centrado en evaluar iniciativas para acompañar el crecimiento de la localidad y de la región. Durante la jornada, las partes abordaron la importancia de establecer puntos de encuentro entre la administración municipal y el sector gremial para impulsar el desarrollo energético y productivo.
Desde la gestión municipal ratificaron la continuidad de las instancias de diálogo y articulación con los diversos sectores vinculados a la actividad económica local.