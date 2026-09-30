Angela Leiva será uno de los números del aniversario de Cutral Co

La ganadora del premio Gardel, el premio Konex y el Martín Fierro estará el 21 de octubre en el Parque de la Ciudad

La artista traerá hasta Cutral Co las nuevas canciones que fue presentando a lo largo de 2026, como anticipos de su nuevo disco. Hasta ahora presentó “Amnesia”, “Sin Servicio”, “Luz de Día” (en colaboración con La K’onga) y su más reciente estreno, “No Me Esperes” presentado este mes de septiembre.

Angela tiene una carrera de 17 años con la música. Cuando recién comenzaba en la música tropical, ganó un concurso en Pasión de Sábado, lo que le permitió comenzar con un extenso recorrido por diferentes escenarios. Pero luego vendrían logros más importantes, fue finalista en el concurso Cantando 2020, ese mismo año ganó su primer Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum de Artista Tropical por su disco La Reina.

En 2021 cantó el himno nacional argentino en la final de la Copa Diego Armando Maradona organizada por la AFA .Y en 2025 fue galardonada con el prestigioso Premio Konex como una de las mejores artistas de música tropical de la década, además de recibir reconocimientos como los premios Martín Fierro. En 2026 realizó un mítico recital en el estadio Movistar Arena.

Según se confirmó en su página oficial, estará presente el 21 de octubre, se adelantó que este espectáculo se hará en el Parque de la Ciudad por la noche, ya que tradicionalmente se cantará el feliz cumpleaños a Cutral Co, cuando sea la medianoche.

Te dejamos Amnesia, uno de sus últimos temas