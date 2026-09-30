Saludan a Elena por su jubilación

Desde el Servicio de Pediatría del hospital Aldo V Maulú

¡FELIZ JUBILACIÓN, ELENA ÁLVAREZ! 🌷

Hoy comienza una nueva etapa, y queremos felicitarte de corazón por este merecido descanso después de tantos años de entrega, compromiso y dedicación.

Fuiste una excelente enfermera, siempre brindando tu profesionalismo, tu cariño y tu humanidad a cada persona que necesitó de vos. Dejaste una huella enorme en quienes tuvieron la suerte de compartir el camino a tu lado. 🩺❤️

Ahora es tiempo de disfrutar y de descansar.

Gracias, Elena, por tantos años de trabajo, compañerismo y entrega.

Te deseamos una feliz jubilación de parte de tus hijas y todo el Servicio de Pediatría del Hosp. Aldo V Maulu