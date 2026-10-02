Hubo reclamo mapuche en el ingreso a Loma Negra por puestos de trabajo y reconocimiento a la comunidad

Hubo corte en el ingreso al área y planta, en el ingreso a Cutral Co desde el oeste

Según informó la Confederación Mapuche de Neuquén, un grupo de personas que forman parte de Lof Mapu Manuel Segundo reclamaron en el ingreso al yacimiento y planta Loma Negra por respuestas a YPF y el gobierno de Neuquén.

La información que proviene de la organización de pueblos originarios indica que los reclamos son dos, que se haga el relevamiento territorial que les permita acceder al reconocimiento como comunidad originaria y que se otorguen fuentes de empleo para las familias dentro de la industria. “Además una política de reparación por décadas de maltrato a las tierras comunitarias que están destrozando la economía de pequeña ganadería de las familias”, se dijo en el reporte de la Confederación.

La protesta impidió el ingreso al yacimiento y se generó una demora en los trabajos habituales hasta que intervino el ministerio público fiscal, que corresponde a la jurisdicción de Cutral Co porque Loma Negra está en el ingreso a la ciudad desde el oeste. “Esperamos tener una propuesta seria para no tener que volver a lo de siempre en esta política provincial: tomar acciones para ser escuchado. Las autoridades tienen muy claro los ejes del conflicto. Lo que deben hacer es trabajar para resolverlo. Nos declaramos en alerta y movilizados por nuestros derechos: MARICIWEW MARICIWEW”, dijeron desde la comunidad.