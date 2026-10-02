Comenzó la entrega de semillas para el Concurso de Zapallo XL. Este es el cronograma por los distintos barrios

Comenzó hoy en el barrio Zani y se extenderá hasta el 2 de noviembre

Desde Sembrando Huertas y la Municipalidad de Cutral Co se anunció cómo será la entrega de semillas para el concurso que buscará el zapallo más grande.

El primer barrio donde se inició la entrega fue Zani, que fue este viernes 2 de octubre, luego continuará el lunes 5 en Nehuen Che, el martes 6 en Peñi Trapun, miércoles 7 en General Belgrano, jueves 8 en Daniel Saez, viernes 9 en el barrio Pampa.

La semana siguiente será el martes 13 en Brentana, miércoles 14 en barrio Progreso, el jueves 15 de octubre será en barrio Unión, viernes 16 en el barrio 25 de Mayo.

El cronograma continuará la semana siguiente, lunes 19 en Ruca Quimey, martes 20 en Centro Sur, miércoles 21 en Centro Norte, viernes 23 en el barrio Parque Este. Finalmente el lunes 26 de octubre será la entrega en barrio Parque Oeste, martes 27 de octubre en Aeroparque, miércoles 28 en General San Martín, jueves 29 en Colonia 2 de Abril, viernes 30 en Filli Dei Sur. La última entrega se hará el 2 de noviembre en Filli Dei Norte.

Es una sola sede por día, solamente durante los días hábiles, no se va a entregar durante los feriados. Cualquier consulta se puede realizar al 299 5108714