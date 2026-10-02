“Cutral Co, mi ciudad”: cómo es la localidad, a través de la mirada de niños y niñas del jardín N° 15

El intendente los visitó.

El proyecto lo llevó adelante una de las salas del jardín N° 15, que está en el barrio Brentana de Cutral Co.

El intendente Ramón Rioseco visitó la sala Celeste del turno tarde. Fue recibido por la directora, Fernanda Fiocco, y estuvo acompañado por Luciana Sauco, presidenta del barrio Parque Este. Los 21 niños y niñas de la sala compartieron con ellos un encuentro muy cálido, como parte del proyecto áulico anual “Cutral Co, mi ciudad”.

Los chicos le hicieron preguntas sobre su trabajo, el funcionamiento de la ciudad y el rol de las presidencias barriales. El jefe comunal respondió sus preguntas y los invitó a visitar la municipalidad y acercarse a saludarlo cuando quieran. También le entregaron cartas y dibujos que habían preparado especialmente para la ocasión.

La educadora Nadia Bobadilla destacó el entusiasmo del grupo. “Ellos fueron construyendo este proyecto desde sus propios intereses, conociendo distintos aspectos de nuestra ciudad y también preparándose para poder entrevistar al intendente”.