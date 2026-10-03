¿Podría Indonesia traer inversiones a la zona de Cutral Co y Plaza Huincul por el GNL?

Indonesia, país asiático compuesto de miles de islas, es experto en GNL y por eso tiene interés en la región

Hace pocos días el embajador de Indonesia, Sulaiman Syarif estuvo en Cutral Co y se reunió con el intendente Ramón Rioseco. Pero no fue su única actividad, también se reunió con representantes de la cámara empresarial y comercial ACIPAN, estuvo con el ministro de Economía, Guillermo Koening y el ministro de Energía, Gustavo Medele, ambos del gobierno provincial.

Indonesia no es un país que tenga inversiones importantes en Argentina y la balanza comercial entre ambos países se reduce principalmente a la compra de alimentos. Pero ahora hay un interés particular por el proyecto GNL, que podría derivar en inversiones de la empresa estatal indonesia y también futuros acuerdos comerciales.

Para comenzar por el principio, en Cutral Co y Plaza Huincul están las áreas que YPF y sus socios ENI y XRG van a explorar para la producción de gas. Se transportará el gas hasta Punta Colorada en Río Negro y en un barco se va a realizar el proceso para transformarlo en Gas Natural Licuado y así venderlo a otros países por mar.

¿Qué tiene que ver Indonesia con este proyecto? Por ahora nada, pero hay un interés porque la firma italina ENI, socia de YPF, ya tiene relaciones comerciales con Indonesia.

Y es que la firma asiática tiene una demanda que cubrir pero también conocimiento avanzado sobre GNL. La geografía de Indonesia es compleja en cuanto a distribución de energía, son muchas islas que deben abastecerse por agua y entonces tienen desarrollado un sistema donde el GNL es crucial. Saben del tema.

El archipiélago asiático no solo es un destacado productor de gas natural (con una producción anual superior a los 50.000 millones de metros cúbicos), sino también un pionero histórico en la industria del Gas Natural Licuado (GNL) desde la década de 1970.

A través de megaplanta operativas como Bontang LNG y Tangguh LNG, el país mantiene su estatus de exportador clave hacia Asia. Sin embargo, enfrenta una paradoja energética: su vertiginoso desarrollo industrial ha disparado el consumo interno, obligándolo a desplegar tecnología de regasificación flotante (FSRU) y proyectos de micro-GNL para abastecer a su geografía insular.

La gira oficial del embajador indonesio, Sulaiman Syarif, por la provincia de Neuquén tuvo tres ejes prioritarios, según los reportes oficiales, pero habrá que estar atentos a cómo se desarrolla esta posible alianza empresarial en los próximos meses. Se analizó