Pérfora superó a Petrolero Argentino en el clásico de la comarca por el Pre-Federal

Pérfora venció como local a Petrolero Argentino por 74 a 56 en el estadio Óscar Claris, en el marco de la sexta fecha del Torneo Pre-Federal de básquet. Con este resultado, el conjunto conducido por Fernando Claris volvió a la victoria luego de su caída en la jornada anterior ante Centro Español.
Pérfora logró tomar la delantera en el marcador durante el primer cuarto. Petrolero ajustó su juego y recortó la diferencia sobre el cierre de la primera mitad para irse al descanso 35 a 27. En el tercer período, la visita se mantuvo a tiro en el tanteador cerrando abajo por 53 a 47. Sin embargo, en el último cuarto, tres conversiones triples consecutivas de Valentín Bauducco aseguraron el triunfo del equipo local.
Estadísticas e individualidades
- Pérfora: Valentín Bauducco fue el goleador del equipo con 21 puntos. Lucas Mohnen sumó 18 unidades y 7 rebotes, Nahuel Vicentín aportó 14 puntos y 7 rebotes, mientras que el base Julián Ruiz repartió 10 asistencias.
- Petrolero Argentino: Matías Arias completó un doble-doble con 19 puntos y 10 rebotes, siendo la principal figura del plantel dirigido por Ariel López.