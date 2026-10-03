Más asfalto en Cutral Co, se ejecutan las obras en Cono de Seguridad

El sector estuvo muchos años postergado por eso los vecinos celebraron que llegara el asfalto

El barrio tuvo mucho atraso en su desarrollo porque se encuentra en el denominado cono de seguridad del aeropuerto, de ahí su nombre. Pero la necesidad de crecimiento urbano generó que la tierra se ocupara y ahora ya cuenta con todos los servicios.

Ayer el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, acompañado por el Subsecretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y el Presidente del barrio, Ángel Díaz, supervisó el avance de la obra de asfalto que se ejecuta en el barrio Cono de Seguridad. Los trabajos contemplan la pavimentación de aproximadamente 2.700 metros cuadrados.

“Seguimos progresando, no solamente en el centro, sino también en barrios periféricos. Vamos a trabajar en unos días también en las 500 viviendas, donde vamos a hacer una cancha de césped sintético y vamos a hacer la plaza nueva para los chicos de la escuela. La idea es estar en cada rincón de la ciudad”, dijo Rioseco.

Por su parte, Torrico explicó “estamos en la calle Carlos H. Rodríguez, en un tramo que va desde la calle Chacabuco hasta Ejército Argentino. Son 340 metros lineales. Hay una obra complementaria importante, que es la construcción de una cuneta en V, más amplia de lo habitual, para direccionar el agua que viene desde arriba hacia Ejército Argentino”.

Finalmente, Díaz comentó: “Esta zona se inundaba, el tránsito se ponía muy complicado y es una calle muy necesaria para el asfalto, ya que comunica lo que es Daniel Sáez, barrio Zani, Cono de Seguridad, con el centro. Estamos agradecidos con el intendente”.