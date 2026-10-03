IPVU publicó la licitación de las viviendas para adultos mayores en Huincul

Las viviendas estarán también cerca de un centro integral de atención de adultos. Ya se puede solicitar el pliego en forma gratuita

El ministerio de Infraestructura, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), convocó a licitación pública para la construcción de un complejo habitacional destinado a adultos mayores de Plaza Huincul, que estará integrado por 32 viviendas y un Centro Integral con espacios para atención, actividades terapéuticas, recreativas y comunitarias.

El complejo contempla 22 viviendas monoambiente de 38,31m² cubiertos y de 3,52m² semicubiertos cada uno; cuatro monoambientes de 37,26m² cubiertos; y de 5,17m² semicubiertos cada uno y seis viviendas de dos ambientes de 55,25m² cubiertos; y de 5,27m² semicubiertos cada uno. Las unidades estarán acompañadas por galerías perimetrales, espacios verdes, lavaderos comunes y sectores destinados al mantenimiento.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 9 de la mañana del 13 de octubre de 2026, en la Mesa de Entradas del IPVU, ubicada en Carmen de Patagones esquina Félix San Martín de la ciudad de Neuquén.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 5.478.622.837 pesos y tendrá un plazo de ejecución de 450 días corridos. El sistema de contratación será por ajuste alzado.

El pliego licitatorio puede solicitarse de manera gratuita, mediante el correo electrónico licitacionesipvu@neuquen.gov.ar. También está disponible para su descarga en www.viviendaneuquen.gov.ar.

La apertura de ofertas se realizará el 13 de octubre de 2026, a las 11, en La Rioja 229, piso 12, de Neuquén capital.

El proyecto incorpora además un Centro de Día y una pileta climatizada cubierta, con una superficie total cubierta de 953 metros cuadrados, a lo que se suman 19 metros cuadrados semicubiertos. El Centro de Día tendrá 812 metros cuadrados cubiertos y la pileta climatizada contará con 141 metros cuadrados.

El diseño propone un modelo de atención y cuidado con una perspectiva comunitaria, que busca favorecer la autonomía, el sentido de pertenencia y la integración social de las personas mayores. Para ello, el complejo contará con espacios destinados a servicios de salud primaria y terapéutica, educación, deporte y recreación.

Entre los espacios comunes se prevé una huerta comunitaria y un jardín de invierno, además de sectores de encuentro y parrillas.

El Centro de Día y la pileta funcionarán como equipamiento del complejo, pero también como espacios de uso comunitario para el barrio. Por este motivo, el proyecto contempla accesos diferenciados para las viviendas y sus equipamientos y para el Centro de Día y la pileta.

Esta obra forma parte del plan de infraestructura habitacional para adultos mayores que impulsa la Provincia, con proyectos que se prevén para las distintas regiones de Neuquén. En este marco, se proyectan nuevos desarrollos en Plottier, Zapala, Chos Malal y San Martín de los Andes. En tanto, se encuentra próxima a finalizar la obra correspondiente a Neuquén capital, ampliando la propuesta de viviendas y espacios de cuidado destinados a las personas mayores en distintos puntos del territorio provincial.