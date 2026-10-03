Facilitan el acceso a turnos para las licencias de conducir en Cutral Co

Ya superados los reclamos de usuarios por las dificultades para acceder a un turno en la Dirección de Licencias de Conducir, el municipio anunció un acceso digital más que permite agilizar aún más el trámite.
Se informó que ahora se puede solicitar el turno de manera online desde la web de la Municipalidad de Cutral Co. Para completar el formulario se debe ingresar directamente al turnero desde este enlace:
🔗 https://ccodigital.cutralco.gob.ar/#/turnero-licencia-conducir
Además, en el apartado Licencias de Conducir de la web se puede consultar todos los requisitos y pasos para obtener la Licencia Nacional de Conducir.
Los turnos se otorgan solamente en horario de 8 a 12 y solamente se puede solicitar un turno por DNI. La confirmación será enviada por correo eléctrónico