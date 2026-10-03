El barrio Daniel Sáez celebrará su 51° aniversario con una bicicleteada familiar

la actividad se realizará el sábado 10 de octubre

La comisión vecinal del barrio Daniel Sáez organizará una bicicleteada familiar este sábado 10 de octubre para conmemorar el 51° aniversario del barrio. El punto de encuentro fijado para los participantes será a las 14:30 horas, mientras que la largada se iniciará a las 15:00 horas y la actividad se extenderá hasta las 17:00 horas aproximadamente.

El trazado comprende un circuito interno dentro del vecindario que contará con el acompañamiento del cono de seguridad para el ordenamiento del tránsito. La convocatoria es abierta, libre y sin categorías competitivas, orientada a la recreación de los vecinos de la zona.

Al término del recorrido, la jornada concluirá con la presentación de la agrupación musical Los Tropicales del Ritmo. Además, la organización prevé la entrega de premios y obsequios donados por comercios locales, con el apoyo de la Municipalidad de Cutral Co y la Secretaría de Deportes.