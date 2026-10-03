Impulso para Rincón de los Sauces: se aprobó el RIGI para Bajo del Choique-La invernada

Aseguran que se generarán cientos de empleos durante la construcción de cuatro plantas

El área está bajo concesión de Pluspetrol en conjunto con GyP, la estatal neuquina. Esta semana se confirmó que el proyecto de generar 100 mil barriles diarios quedó incluido en el RIGI, que baja impuestos a grandes inversiones.

El anuncio se hizo en París, durante un evento denominado Argentina Week, al que asistió el gobernador Rolando Figueroa. El área es parte del denominado Hub Norte que impacta en Rincón de los Sauces. Aseguran que la construcción de cuatro plantas implicará la generación de cientos de empleos, aunque no permanentes porque sería solo para la construcción.

“Para Pluspetrol, la compra de Bajo del Choique-La Invernada fue un hito fundamental y fundacional, y el RIGI representa una herramienta clave para el desarrollo de este activo, que es uno de los principales de Vaca Muerta”, sostuvo Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina.

La petrolera adquirió el bloque en 2024 tras la salida de ExxonMobil de Argentina por US$ 1.700 millones, en una de las mayores transacciones registradas en Vaca Muerta. El área fue disputada por varias petroleras de renombre debido a su alto potencial de producción de shale oil. En este sentido, Escuder resaltó que en septiembre Bajo del Choique registró seis de los diez mejores pozos de la Cuenca Neuquina.

Escuder señaló, además, que el RIGI permitirá aumentar la competitividad de la formación neuquina como play internacional y “transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo”.

“Es una inversión espectacular. Van a estar produciendo más de 600 pozos y construyendo cuatro plantas que emplearán a más de 4.000 personas en el próximo año y medio”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el anuncio.

Por su parte, Daniel González, viceministro de Energía, agregó: “El desarrollo de los campos más prolíficos de Vaca Muerta es una tremenda noticia. Gracias al RIGI, este desarrollo se acelera y es mucho más grande porque pone en valor una parte del campo que no era económica y hoy lo es”.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también celebró el anuncio, que revalida la participación accionaria del 10% de la petrolera provincial GyP como socia del bloque: “Es una gran noticia para Neuquén porque va a generar más actividad, más empleo y recursos para los neuquinos. Nuestra empresa provincial va a ser parte de la posibilidad de producir 120.000 barriles y el 10% será de todos los neuquinos”.