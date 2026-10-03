Cambiaron la bomba y volverá a utilizarse agua de reuso en las chacras de Plaza Huincul

Desarrollo Productivo indicó que el bombeo de agua para riego se retomará con normalidad desde el próximo del martes 6 de octubre

En los últimos días se realizó una reparación en el sistema de riego con agua de reuso en la zona de Chacras. El servicio estuvo inhabilitado por varios días y regresaría a la normalidad el próximo 6 de octubre.

En el sector rural al este de Plaza Huincul se utiliza la denominada agua de reuso, que es agua de efluentes que son tratadas y se pueden utilizar para riego pero de productos no comestibles.

Se inició el trabajo de reemplazo de la bomba el pasado 30 de septiembre desde el área de Desarrollo Productivo de la municipalidad. Con la nueva bomba, se podrá recuperar el funcionamiento adecuado del sistema de bombeo y garantizar la continuidad del servicio para los sectores productivos de la zona.

El personal técnico de la subsecretaría de Desarrollo Productivo indicó que el bombeo de agua para riego se retomará con normalidad desde el próximo del martes 6 de octubre, plazo estimado para la finalización de las tareas.

“La Municipalidad de Plaza Huincul agradece a los vecinos, vecinas y productores de la Zona de Chacras por la paciencia y comprensión durante el período en que se realizaron los trabajos. La recuperación de esta infraestructura permite sostener un recurso destinado al desarrollo de la producción local y acompañar el funcionamiento de las actividades productivas de Plaza Huincul”, se expresó en un comunicado.