Victoria de Alianza de Cutral Co por Copa Neuquén

Fue por 2 a 1 frente a Unión Vecinal y es lider de su grupo

El conjunto de Cutral Co se quedó con los tres puntos como local frente a Unión Vecinal y sumó su primera victoria en el torneo.

Alianza necesitaba ganar para comenzar a encaminar su grupo en la Copa Neuquén luego del empate frente a Bicicross el pasado miércoles en la primera fecha. Los dirigidos por Lencina salieron a buscar el encuentro desde el primer momento y generaron las ocasiones más claras.

A los 38 minutos del primer tiempo, le cometen una falta a Agustín Rios y el árbitro cobró penal para Alianza. Alejandro Diaz se hizo cargo del penal pero el arquero de Unión se lo atajó para mantener el arco en cero.

Sobre el final del primer tiempo, un gran pase de Erik Mendoza encontró a Alejandro Diaz habilitado dentro del área para abrir el marcador por 1 a 0 a los 44 minutos.

En el segundo tiempo, Unión salió a buscar el empate y el encuentro se volvió de ida y vuelta, Alianza intentaba dominar pero una recuperación de Unión en su terreno encontró una contra en los pies de Maximiliano Jara que en dos ocasiones envió el centro contra el área de Alianza y encontró a su compañero Fernandez para el 1 a 1 a los 62 minutos de partido.

Alianza asimiló rápido el golpe y buscó ponerse nuevamente en ventaja. El juez principal y la jueza de línea no cobraron una clara mano del central de Unión Garrido dentro del área que todo alianza reclamó penal. A los 67 minutos de partido, Alejandro Diaz convirtió su doblete en el encuentro y puso por delante a los dirigidos por Lencina.

Unión no se dió por vencido y buscó igualar nuevamente el partido con centros contra el área de Alianza que no supo aprovechar. En una de las últimas jugadas del encuentro hubo un remate que pegó en el travesaño del arco que defendía Tomás Capdevila y luego una jugada donde todo Unión reclamó penal sobre Maximiliano Jara.

Finalmente fue victoria para Alianza por 2 a 1 que además de la victoria sumó la vuelta de Leandro Cerda y de Gonzalo Lizama a la actividad con el primer equipo. Alianza lidera su grupo con 4 puntos, segundo se encuentra Unión Vecinal con 3, Bicicross tercero con 2 puntos y cierra Los Canales con 1 punto.

El próximo partido de Alianza por Copa Neuquén será frente a Los Canales como local por la tercera fecha del campeonato.