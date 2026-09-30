Abren la convocatoria para integrar el Claustro Graduado del I.F.D. N.º 14

Deberán contar con un título afín a las carreras que se dictan en el I.F.D. N.º 14 y cumplir con las condiciones previstas por la normativa vigente.

La Junta Electoral del Instituto de Formación Docente N.º 14 informó que se encuentra abierta la convocatoria para solicitar la incorporación al Padrón Electoral del Claustro Graduado, de cara a las próximas elecciones del equipo directivo de la institución.

La convocatoria está dirigida a graduadas y graduados de Institutos o Escuelas Superiores de Formación Docente y de Universidades, tanto de la provincia como de otras jurisdicciones. Entre los requisitos se establece que deberán contar con un título afín a las carreras que se dictan en el I.F.D. N.º 14 y cumplir con las condiciones previstas por la normativa vigente.

En paralelo, la Junta Electoral puso a disposición el Padrón Provisorio del Claustro Graduado para su consulta. El formulario de incorporación y el padrón pueden ser consultados mediante los códigos QR incluidos en la pieza gráfica difundida por la institución.

El plazo para solicitar la incorporación al padrón vence el 14 de octubre a las 16 horas.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Junta Electoral a través del correo electrónico juntaelectoralisfd14@gmail.com.