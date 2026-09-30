Comienza la preinscripción para ingresantes a escuelas de Neuquén

Para estudiantes que ingresarán por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario durante el ciclo lectivo 2027.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó el cronograma de preinscripción para estudiantes que ingresarán por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario durante el ciclo lectivo 2027.

La inscripción comenzará el 5 de octubre para el nivel Secundario, destinada a quienes ingresen a primer año de CPEM, EPET y EPEA. El trámite será virtual y se extenderá hasta el 19 de octubre.

En el nivel Inicial, la preinscripción será del 2 al 6 de noviembre. La sala de 4 años tendrá inscripción virtual los días 2 y 3, la sala de 3 años los días 4 y 5, mientras que las salas de 1 y 2 años tendrán una instancia presencial el 6 de noviembre, sujeta a la disponibilidad de vacantes.

Para el nivel Primario, el período de preinscripción será del 9 al 13 de noviembre.

El trámite se realizará a través de inscripciones.neuquen.edu.ar. Las familias deberán contar con un correo electrónico y adjuntar los DNI del estudiante y de la persona responsable.

Desde el CPE recomendaron seleccionar más de un establecimiento debido al límite de vacantes. En caso de no obtener lugar en las escuelas elegidas, Supervisión acompañará a las familias en la asignación de una vacante en otra institución.