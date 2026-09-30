Cutral Co: el bulevar de avenida Los Cipreses fue nombrado Dr. Neris Torres

En reconocimiento a sus 51 años de trayectoria y servicio a la comunidad.

El espacio verde ubicado sobre avenida Los Cipreses, entre avenida Miguel Eguinoa y calle J. J. Valle, en Cutral Co, lleva desde ahora el nombre del médico otorrinolaringólogo doctor Neris Torres, en reconocimiento a sus 51 años de trayectoria y servicio a la comunidad.

La designación se formalizó durante un acto realizado este miércoles, del que participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; concejales, familiares del profesional y vecinos.

Durante el homenaje, Rioseco destacó la extensa trayectoria de Torres y su vínculo con distintas generaciones de la ciudad.

“Es un honor que te reconozca nuestra ciudad. Muchos niños, vecinos, y yo también, nos atendimos con vos”, expresó el intendente. También remarcó que, además del reconocimiento profesional, se valoran sus cualidades personales y su vocación de servicio.

Torres, por su parte, agradeció la decisión y señaló que durante años recorrió ese sector de la ciudad con el propósito de “servir a sus semejantes”.

“Espero que quien pase por aquí no solo vea el nombre de un médico sino el recordatorio que la dedicación, la ética y el amor por la ciudad siempre merecen la pena”, manifestó.

El bulevar delimita los barrios 25 de Mayo y Pueblo Nuevo y se suma desde ahora a los espacios públicos de Cutral Co que llevan el nombre de vecinos reconocidos por su trayectoria y aporte a la comunidad.