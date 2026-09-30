Abrieron la convocatoria para participar del Desfile Cívico-Militar por el aniversario de Cutral Co

En el marco de los festejos por el 93° aniversario de Cutral Co, se encuentra abierta la convocatoria para participar del Desfile Cívico-Militar que se realizará como parte de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la ciudad.
La propuesta está destinada a instituciones sociales, culturales y deportivas, así como también a agrupaciones tradicionalistas que quieran formar parte de la jornada.
Las organizaciones interesadas podrán completar el formulario de inscripción hasta el jueves 15 de octubre.
La inscripción se realiza de manera online a través del siguiente formulario: Formulario de inscripción.
Para obtener mayor información o realizar consultas, se encuentra disponible el correo electrónico direccionprensayprotocolo@gmail.com y el teléfono 4863363.