A 36 años de la tragedia del Club Petrolero Argentino, realizaron un acto en memoria de los cuatro jugadores

En la Curva de ingreso a Plaza Huincul se realizó este martes un acto conmemorativo por el 36° aniversario de la tragedia del Club Petrolero Argentino, que tuvo como protagonistas a familiares, autoridades e integrantes de la institución deportiva.
El intendente Claudio Larraza, acompañado por autoridades del Ejecutivo Municipal, participó de la ceremonia junto a familiares de los jugadores fallecidos, representantes del Club Petrolero Argentino e hinchas.
El homenaje recordó a Marcelo Mena, José Luis Tobares, Pedro Landaeta y Sergio Contreras, quienes perdieron la vida el 30 de septiembre de 1990 en un accidente vial cuando regresaban de disputar un partido frente a Atlético Neuquén.
La fecha quedó establecida como el Día del Futbolista Neuquino, en memoria de los cuatro jugadores. A 36 años del hecho, la comunidad volvió a reunirse para mantener vivo su recuerdo y acompañar a sus familiares y a la institución.