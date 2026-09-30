Desde octubre comenzarán a labrarse multas por infracciones detectadas mediante cámaras en Plaza Huincul

El sistema de control se encuentra operativo desde julio y, durante estos meses, tuvo una finalidad preventiva y de concientización

Plaza Huincul, a través de la secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que desde el 1 de octubre comenzarán a labrarse multas por infracciones de tránsito detectadas mediante las cámaras instaladas sobre la Avenida San Martín.

El sistema de control se encuentra operativo desde julio y, durante estos meses, tuvo una finalidad preventiva y de concientización, con el objetivo de promover el cumplimiento de las normas de tránsito. A partir de octubre, las infracciones registradas darán lugar a las correspondientes actuaciones.

El dispositivo fue instalado por CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) y cuenta con ocho cámaras distribuidas a lo largo del corredor urbano comprendido entre el ingreso Este a la ciudad y la rotonda ubicada en el límite con Cutral Co, sobre la Ruta Nacional N.º 22 y su tramo de Avenida San Martín.

Entre las infracciones que podrán ser detectadas se encuentran el cruce de semáforos en rojo, la detención sobre la senda peatonal, la falta de uso del cinturón de seguridad, el uso del teléfono celular mientras se conduce y la circulación de motociclistas sin casco reglamentario.