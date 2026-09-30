Empresas locales se reunieron con concejales con una meta: estar preparados para trabajar en el Proyecto GNL

Un grupo de 49 empresas busca prepararse con asociaciones y formación profesional. También hubo reuniones con los intendentes

Se anuncian millonarias inversiones en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul con el Proyecto GNL que impulsa YPF junto a sus socias ENI y XRG, italiana y saudí respectivamente.

Mucho del trabajo recaerá en empresas que lleguen a la zona con experiencia y espalda para competir con márgenes bajos. En general esas empresas serán multinacionales, pero hay oportunidad para todos los que estén preparados. Un grupo de 49 empresas están conformando una Cámara Empresarial local que los represente y están en una ronda de reuniones. Ya estuvieron con los municipios y este miércoles hicieron lo propio con los concejales.

La estrategia de este grupo de empresas, la mayoría medianas y chicas, es asociarse, es capacitarse pensando en ese futuro próximo para ser competitivos. Pero también buscar condiciones de competencia que reconozcan el trabajo local.

Los próximos años serán importantes en esa búsqueda. Principalmente porque ya hay que competir para poder sostenerse durante el proceso de transición hacia ese futuro prometedor. Y la asociación parecer ser el mejor camino. El trabajo de esta nueva cámara empresarial no es el único en marcha. Desde el municipio de Plaza Huincul también se trabaja en la búsqueda de asociaciones entre proveedores para los pequeños servicios como provisión de agua envasada, limpieza, catering, por solo mencionar algunos.

Uno de los desafíos será mantener el espíritu en alto en medio de la recesión económica, la pérdida de contratos y la pelea cada vez más dura con empresas de otras provincias y otros países que llegan para competir. Un ejemplo claro fue la crisis que generó Halliburton al aplicar un ajuste brutal a sus proveedores que amenazaba con dejar varias quiebras en el camino, aunque luego aceptó negociar caso por caso.