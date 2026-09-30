Doble homicidio en Nehuen Che: los asesinos recibieron condena de prisión perpetua

El jurado popular los había encontrado culpables. La sentencia es la máxima que permite el código penal y fue porque se consideró probada la alevosía

Un jurado popular había determinado la responsabilidad penal de los dos imputados por el ataque armado ocurrido en Cutral Co. Hoy se resolvió que la pena impuesta es de prisión perpetua tras probarse el delito de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego y alevosía.

En una audiencia judicial realizada hoy se estableció la condena de prisión perpetua para los dos acusados por el doble homicidio de Nicolás Piovesan (16 años) y Junior Riquelme (18 años). La resolución judicial da cierre al juzgamiento del letal ataque perpetrado durante la madrugada del 26 de agosto de 2025 en el barrio Nehuen Che.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos formulada por la fiscalía durante el debate oral, el crimen ocurrió cerca de las 2:00 de la mañana. Las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta conducida por Piovesan, en la que Riquelme viajaba como acompañante, con destino a la vivienda de una conocida en el barrio Nehuen Che, identificada como Claudia Epulef.

En ese trayecto, los jóvenes comenzaron a ser perseguidos por un automóvil Volkswagen Gol conducido por Carlos Andrés De la Vega (22 años), en el cual se trasladaba también José Canihuan. en el asiento del acompañante. Al transitar por la calle Rosembrok, los agresores efectuaron múltiples disparos con armas de fuego contra los motociclistas con la clara intención de provocarles la muerte.

Uno de los asesinos, Canihuan

La persecución culminó en la intersección de las calles Rosembrok y Agrimensor Baka. En dicho punto, Riquelme cayó de la motocicleta tras recibir los impactos y, a escasos metros, cayó Piovesan. Tras concretar la agresión, los atacantes se dieron a la fuga.

Los resultados de las autopsias presentados durante el juicio confirmaron que el ataque se ejecutó por la espalda:

Nicolás Piovesan (16 años): Sufrió tres heridas de proyectil de arma de fuego , todas con orificio de entrada en la espalda. La lesión mortal fue causada por un proyectil que ingresó por la cavidad torácica posterior, lesionó el diafragma y atravesó el pulmón izquierdo, el corazón y el pulmón derecho.

Sufrió , todas con orificio de entrada en la espalda. La lesión mortal fue causada por un proyectil que ingresó por la cavidad torácica posterior, lesionó el diafragma y atravesó el pulmón izquierdo, el corazón y el pulmón derecho. Junior Riquelme (18 años): Presentó dos impactos de bala. El disparo determinante ingresó por el lateral izquierdo del cuello provocando una lesión vascular fatal, mientras que el segundo proyectil impactó en la zona abdominal.

Junior Riquelme, una de las víctimas

La fiscalía atribuyó a De la Vega y a José Canihuan la coautoría del delito de doble homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por mediar alevosía. La presentación de las pruebas documentales, testimoniales y periciales recopiladas durante la investigación fundamentó el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, derivando en la pena máxima fijada por el código penal.

La acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard y del fiscal del caso Federico Cúneo. Más allá de que hoy se conoció la pena, los dos homicidas siguen con prisión preventiva hasta el 15 de diciembre mientras se resuelven instancias de apelación.

La encargada de dar a conocer la sentencia fue la jueza de garantías, que además estuvo en el juicio por jurados, la magistrada Vanesa Macedo Font.