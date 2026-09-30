Plaza Huincul: preparan el Triduo y la Fiesta Patronal de Santa Teresita

Se desarrollarán del jueves 1 al domingo 4 de octubre.

La Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Plaza Huincul anunció las actividades religiosas previstas con motivo de la celebración de su Fiesta Patronal, que se desarrollarán del jueves 1 al domingo 4 de octubre.

El Triduo a Santa Teresita del Niño Jesús comenzará el jueves 1 de octubre y continuará hasta el sábado 3, con celebraciones a partir de las 18:15 horas.

Cada jornada estará dedicada a una intención particular. El jueves 1, la celebración estará a cargo de las comunidades de Belén e Inmaculada, con una oración por los niños y jóvenes.

El viernes 2 participarán las comunidades de San Cayetano y María Auxiliadora, con una intención especial por los enfermos. Durante esa jornada también se realizará una Misa de Bendición de Enfermos.

En tanto, el sábado 3 será el turno de las comunidades Divina Misericordia y Grupo Camino, con una oración por los pobres, marginados y excluidos.

Fiesta Patronal

Las actividades culminarán el domingo 4 de octubre, día de la Fiesta Patronal de Santa Teresita. Para esa jornada se anunció una única misa a las 11:00 horas, dedicada a la familia.