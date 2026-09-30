A 33 años del nombre que convirtió a Plaza Huincul en parte de la historia de los gigantes

El dinosaurio había sido descubierto seis años antes en un campo cercano a Plaza Huincul. Su nombre quedó ligado para siempre a la ciudad

El 30 de septiembre de 1993, los paleontólogos José F. Bonaparte y Rodolfo Coria publicaron la descripción científica de Argentinosaurus huinculensis. El dinosaurio había sido descubierto seis años antes en un campo cercano a Plaza Huincul. Su nombre quedó ligado para siempre a la ciudad y a uno de los mayores enigmas de la paleontología: cuánto podía llegar a medir y pesar uno de los animales terrestres más grandes conocidos.

La historia comenzó lejos de los laboratorios y de las vitrinas de los museos.

En 1987, Guillermo Heredia encontró un enorme hueso en su establecimiento rural Las Overas, ubicado aproximadamente ocho kilómetros al este de Plaza Huincul. El hallazgo no parecía, a primera vista, el comienzo de una historia capaz de trascender las fronteras de Neuquén. Heredia creyó inicialmente que podía tratarse de un tronco petrificado.

El descubrimiento llegó al museo Carmen Funes. Y allí comenzó otra etapa.

Dos años después, en 1989, el paleontólogo José F. Bonaparte encabezó una excavación científica en el lugar, con la participación de especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales. El trabajo permitió recuperar nuevas piezas: vértebras dorsales, parte del sacro y otros restos pertenecientes al mismo individuo.

Los fósiles estaban incrustados en una roca particularmente dura. Para separarlos fue necesario recurrir incluso a martillos neumáticos.

Aquellos restos fragmentarios terminarían dando lugar a una de las denominaciones más reconocibles de la paleontología argentina.

Un nombre que lleva una ciudad

El 30 de septiembre de 1993, Bonaparte y Rodolfo Coria publicaron formalmente la descripción de una nueva especie: Argentinosaurus huinculensis.

El nombre del género hacía referencia a la Argentina. El nombre específico, en cambio, señalaba directamente el lugar donde había sido encontrado: Plaza Huincul.

No era un detalle menor.

Desde entonces, cada vez que la comunidad científica menciona a Argentinosaurus huinculensis, también aparece, de manera indirecta, el nombre de una ciudad de la Patagonia argentina.

Tres décadas después, aquella decisión taxonómica continúa teniendo una consecuencia singular: Plaza Huincul quedó incorporada al nombre científico de uno de los gigantes que caminaron por esta región durante el Cretácico.

El gigante que todavía plantea preguntas

A pesar de su fama, Argentinosaurus sigue siendo, en buena medida, un rompecabezas.

Los restos conocidos son fragmentarios y esa característica condiciona cualquier intento de reconstruir con exactitud su anatomía y sus dimensiones. Por eso, las estimaciones sobre su tamaño han variado considerablemente a lo largo de las décadas.

Distintos estudios calcularon longitudes de alrededor de 30 metros y otros propusieron cifras superiores. Algo similar ocurrió con su peso: las estimaciones científicas se ubican en distintos rangos, aproximadamente entre las 60 y las 100 toneladas según el método utilizado y el material considerado.

Esa incertidumbre no reduce su importancia. Por el contrario, explica por qué el animal continúa siendo objeto de estudio.

Una de las piezas más impresionantes asociadas al género es un fémur de aproximadamente 2,5 metros de longitud. Las vértebras conocidas también permiten dimensionar las proporciones extraordinarias del animal.

Pero hay una advertencia que los paleontólogos repiten: cuanto más fragmentario es el registro fósil, mayor es la incertidumbre de cualquier reconstrucción.

Por eso, más que proclamarlo de manera categórica como “el dinosaurio más grande de todos los tiempos”, la evidencia permite ubicarlo entre los animales terrestres más grandes conocidos.

De Las Overas al mundo

La importancia del hallazgo tampoco se limita al tamaño del dinosaurio.

El caso de Argentinosaurus muestra cómo la Patagonia se convirtió en uno de los grandes escenarios mundiales para el estudio de los dinosaurios. Y muestra, además, el papel que tuvo Plaza Huincul en esa historia.

Primero fue un hueso encontrado en un campo. Después, una excavación científica. Luego, una publicación. Y finalmente, un nombre que trascendió fronteras.

El ejemplar que dio origen a la especie fue incorporado a las colecciones del Museo Carmen Funes, institución que quedó estrechamente vinculada con la historia del descubrimiento y la divulgación de la paleontología regional.

Treinta y tres años después

Este 30 de septiembre se cumplen 33 años de aquella publicación científica de 1993.

El aniversario permite volver sobre una historia que comenzó seis años antes, cuando Guillermo Heredia encontró aquel enorme hueso sin saber todavía qué había descubierto.

Hoy, el nombre completo —Argentinosaurus huinculensis— funciona como una suerte de documento científico.

En dos palabras reúne un país y una ciudad.

Y detrás de ellas, millones de años de historia natural que quedaron expuestos, de manera casi accidental, en un campo de la Patagonia.

Treinta y tres años después de su denominación científica, Argentinosaurus huinculensis continúa planteando preguntas sobre los límites del tamaño corporal, la evolución de los gigantes y la vida que alguna vez existió en el territorio que hoy conocemos como Neuquén.

Pero hay algo que ya no está sujeto a discusión: Plaza Huincul forma parte, para siempre, del nombre de uno de los dinosaurios más extraordinarios que la ciencia ha conocido.