Finalizó en Plaza Huincul la capacitación policial para operadores de dispositivos Byrna

El curso tuvo como objetivo brindar al personal conocimientos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento y utilización de estos dispositivos

La Policía de la Provincia del Neuquén realizó este martes 29 de septiembre, en Plaza Huincul, el acto de finalización del Curso de Operador en Dispositivos de Lanzamiento de Impacto (D.L.I.) Byrna SD/TCR, destinado a la capacitación y certificación de efectivos policiales.

La ceremonia estuvo encabezada por el subjefe de la Policía del Neuquén, comisario general Walter San Martín, quien estuvo acompañado por integrantes del Consejo Asesor Superior, jefes y personal policial que participaron de la capacitación.

El curso tuvo como objetivo brindar al personal conocimientos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento y utilización de estos dispositivos, considerados dentro de las herramientas de menor lesividad incorporadas al modelo de uso racional y progresivo de la fuerza.

Durante la capacitación, los efectivos abordaron contenidos relacionados con las características técnicas de los dispositivos, condiciones de empleo, medidas de seguridad, selección de proyectiles, mantenimiento y procedimientos operativos.