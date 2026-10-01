Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas – AIC- se anunció para este jueves una jornada con cielo cubierto.
La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 13°. El viento se presentará del noreste a 26 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 28 kilómetros con ráfagas de 53 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se presentará cubierto.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 19° y la mínima de 10° Centígrados.