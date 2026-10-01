Plaza Huincul: recambio de bomba permitirá retomar el riego con agua de reúso en la zona de Chacras

La subsecretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que el 30 de septiembre se realizó el recambio de la bomba utilizada para el suministro de agua de reúso destinada al riego de la zona de chacras.
De acuerdo con lo informado, los trabajos permitirán continuar brindando el servicio de manera adecuada y garantizar el funcionamiento del sistema de bombeo.
En este sentido, a partir del martes 6 de octubre se retomará con normalidad el bombeo de agua para el riego de la zona de chacras.