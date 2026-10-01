Hubo un accidente entre un auto y un camión brasileño en Plaza Huincul

El tránsito permaneció interrumpido durante pocos minutos en el sector

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este jueves en la esquina de avenida San Martín y Fermín Godoy, en Plaza Huincul.

El hecho ocurrió pasadas las 14, sobre la mano de circulación este-oeste del bulevar de la avenida principal, en sentido hacia Cutral Co. Por causas que todavía no fueron determinadas, se vieron involucrados un Ford Focus de modelo antiguo y un camión de cargas internacionales con patente de Brasil.

El automóvil presentó algunos daños materiales como consecuencia del impacto. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas lesionadas.

A raíz del incidente, el tránsito permaneció interrumpido durante pocos minutos en el sector, mientras se desarrollaban las primeras actuaciones. Posteriormente, la circulación fue restablecida.