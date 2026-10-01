Hubo un accidente entre un auto y un camión brasileño en Plaza Huincul

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este jueves en la esquina de avenida San Martín y Fermín Godoy, en Plaza Huincul.
El hecho ocurrió pasadas las 14, sobre la mano de circulación este-oeste del bulevar de la avenida principal, en sentido hacia Cutral Co. Por causas que todavía no fueron determinadas, se vieron involucrados un Ford Focus de modelo antiguo y un camión de cargas internacionales con patente de Brasil.
El automóvil presentó algunos daños materiales como consecuencia del impacto. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas lesionadas.
A raíz del incidente, el tránsito permaneció interrumpido durante pocos minutos en el sector, mientras se desarrollaban las primeras actuaciones. Posteriormente, la circulación fue restablecida.