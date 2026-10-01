Cutral Co: ¿Cuáles son las actividades principales para su aniversario?

Te dejamos cuales son todas las actividades para octubre y noviembre

La Dirección General de Prensa y Difusión de la Municipalidad de Cutral Co dio a conocer el calendario de actividades dispuesto para conmemorar el 93° aniversario de la ciudad. La programación abarca propuestas culturales, deportivas, sociales y actos institucionales durante los meses de octubre y noviembre.

Actos centrales y espectáculos. El acto central y el desfile cívico militar por el 93° aniversario se realizarán el 22 de octubre a las 10:00 horas. En el marco de los festejos, el Parque de la Ciudad será sede de dos jornadas de shows con artistas nacionales, programadas para las 21:00 horas los días 21 y 22 de octubre.

Durante la jornada del 22 de octubre también se conmemorará el 46° aniversario del Hogar Carmen Funes, el 35° aniversario del Hogar Crecer y el 46° aniversario de la UAF Mimitos. En los días posteriores, se celebrará el 55° aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios (23 de octubre), el aniversario del Club Mosconi (25 de octubre) y el 41° aniversario de la Radio Municipal (26 de octubre).

Propuestas culturales y deportivas en octubre. El cronograma del mes de octubre incluye actividades deportivas como la Copa Nacional de Mixto Newcom, la Copa Aniversario en el Natatorio Municipal, la Copa de Vóley y jornadas de jineteada y destreza criolla. En materia cultural, la agenda contempla la charla abierta de Bernardo Stamateas el 13 de octubre, el Encuentro Binacional de Tango del 16 al 17 de octubre, la presentación especial de Sergio “Maravilla” Martínez el 23 de octubre y el inicio de la 6° Edición de la Fiesta de las Colectividades el 31 de octubre.

Agenda para el mes de noviembre. Las actividades continuarán en noviembre con la carrera «Cutral Corre» el 1° de noviembre y la Fiesta Nacional del Tremn Tahuen del 13 al 15 de noviembre en el Centro Cultural José H. Rioseco, con las actuaciones de Maggie Cullen, Facundo Toro, Los Campedrinos y Sergio Galleguillo. Asimismo, la programación incluye el Campeonato Sudamericano de Kempo Karate del 19 al 22 de noviembre y el cierre de talleres culturales municipales a fines de mes.