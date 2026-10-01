YPF fijó fecha para la decisión final de inversión del proyecto de GNL

Desde París, Horacio Marín dijo que se firmará la financiación el 26 de noviembre

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que el próximo 26 de noviembre se firmará la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) del proyecto Argentina LNG. El anuncio se realizó durante el evento Argentina Week en la capital francesa, donde el directivo compartió escenario con ejecutivos de las empresas socias del desarrollo.

En este encuentro también viajaron los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, que realizaron sus propias presentaciones relacionadas con el futuro energétido de la Patagonia Norte.

La firma de la estructura de financiamiento y el compromiso de inversión se hará junto a la italiana Eni y la firma emiratí XRG (filial de la petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC). El proyecto consiste en extraer gas natural no convencional de la formación Vaca Muerta, procesarlo y enfriarlo hasta convertirlo en líquido (Gas Natural Licuado o GNL) para transportarlo en barcos hacia mercados internacionales. La iniciativa prevé una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), con opción de expandirse a 18 millones.

Según las estimaciones operativas de las compañías, la infraestructura de transporte y las plantas licuefactoras requerirán entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, sumados a unos 15.000 millones de dólares adicionales destinados a las tareas de perforación en yacimientos. La extracción principal del insumo se concentrará en bloques situados en las cercanías de Cutral Co y Plaza Huincul, en la provincia del Neuquén.

Para llegar a la definición de la fecha de financiamiento e inversión, las empresas y las administraciones estatales completaron una serie de pasos legales, técnicos e institucionales. Conviene repasar algunos de esos hitos.

Noviembre de 2025 : YPF, Eni y XRG firmaron un contrato marco preliminar para coordinar el desarrollo exportador. En esa misma etapa se seleccionaron los bloques yacimentarios Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas (cercanos a Cutral Co y Plaza Huincul) como la fuente de abastecimiento de gas.

: YPF, Eni y XRG firmaron un contrato marco preliminar para coordinar el desarrollo exportador. En esa misma etapa se seleccionaron los bloques yacimentarios (cercanos a Cutral Co y Plaza Huincul) como la fuente de abastecimiento de gas. Enero de 2026 : Se cerró la negociación para que YPF adquiera el 100% de la participación operacional sobre las tres áreas mencionadas, comprando la mitad indivisa que pertenecía a la compañía Pluspetrol.

: Se cerró la negociación para que YPF adquiera el 100% de la participación operacional sobre las tres áreas mencionadas, comprando la mitad indivisa que pertenecía a la compañía Pluspetrol. Febrero de 2026 : Las tres operadoras firmaron el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA), un contrato vinculante que puso en marcha la fase de ingeniería básica (FEED) y fijó las responsabilidades técnicas y financieras. En forma paralela, YPF acordó con el gobierno de Río Negro el marco de permisos para la terminal marítima en Punta Colorada.

: Las tres operadoras firmaron el (JDA), un contrato vinculante que puso en marcha la fase de ingeniería básica (FEED) y fijó las responsabilidades técnicas y financieras. En forma paralela, YPF acordó con el gobierno de Río Negro el marco de permisos para la terminal marítima en Punta Colorada. Marzo de 2026 : Se definió la arquitectura corporativa del proyecto mediante la conformación de una Sociedad Anónima de Objeto Único (SAU), esquema legal requerido para acceder a los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

: Se definió la arquitectura corporativa del proyecto mediante la conformación de una (SAU), esquema legal requerido para acceder a los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Abril de 2026 : El gobierno neuquino acordó con las petroleras el financiamiento para pavimentar la Ruta Provincial 51 —mediante un adelanto de regalías— para mejorar la conectividad logística entre los yacimientos y la Comarca Petrolera.

: El gobierno neuquino acordó con las petroleras el financiamiento para pavimentar la Ruta Provincial 51 —mediante un adelanto de regalías— para mejorar la conectividad logística entre los yacimientos y la Comarca Petrolera. Junio de 2026 : La Legislatura del Neuquén sancionó una norma que reduce al 7,5% la alícuota de regalías aplicable al gas metano que se exporte como GNL (frente al 12% habitual), con el fin de mejorar el margen de costo internacional del combustible.

: La Legislatura del Neuquén sancionó una norma que reduce al la alícuota de regalías aplicable al gas metano que se exporte como GNL (frente al 12% habitual), con el fin de mejorar el margen de costo internacional del combustible. Agosto de 2026 : YPF realizó en Plaza Huincul una jornada técnica con más de 250 pequeñas y medianas empresas locales para detallar las licitaciones y los estándares requeridos para incorporarse como proveedores del proyecto.

: YPF realizó en Plaza Huincul una jornada técnica con más de 250 pequeñas y medianas empresas locales para detallar las licitaciones y los estándares requeridos para incorporarse como proveedores del proyecto. Septiembre de 2026: Se llevó a cabo la audiencia pública de impacto ambiental para la construcción de la Planta Integrada de Tratamiento de Gas (IGTP) en Meseta Buena Esperanza, instalación que separará y preparará el fluido antes de su envío hacia la costa atlántica.

El último paso que debía realizarse es el que anunció Marín. No es el último, último, pero si el más importante de los que estaban pendientes ya que sin la estructura de financiación el proyecto no sería posible. El mercado de GNL es inestable, tiene baja rentabilidad pero YPF busca dar mayor certidumbre con la firma de contratos de venta previos a la producción aprovechando también el contexto global de inestabilidad que generó la guerra entre EE UU e Irán.