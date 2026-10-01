Campaña de PAP: realizarán controles gratuitos en el centro de salud del barrio Peñi Trapún

La atención será sin turno previo y a demanda espontánea.

En el marco de las actividades de promoción y cuidado de la salud de la mujer, el Centro de Salud del barrio Peñi Trapún llevará adelante una jornada de toma de muestras de Papanicolaou (PAP), como parte de la campaña “Mes Rosa”.

La actividad se realizará el viernes 2 de octubre, de 8:00 a 16:00 horas, en el Centro de Salud del barrio Peñi Trapún. La atención será sin turno previo y a demanda espontánea.

Desde la organización destacaron la importancia de acceder a los controles ginecológicos de manera periódica, ya que la realización del PAP permite detectar tempranamente alteraciones en el cuello uterino y contribuir a la prevención.

Para realizarse el estudio, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 25 años.

No estar menstruando.

No haber mantenido relaciones sexuales durante las 48 horas previas.

No estar utilizando óvulos ni cremas vaginales.

La jornada es organizada por el Centro de Salud del barrio Peñi Trapún y el Servicio de Obstetricia, con el acompañamiento del hospital Adolfo Maulú – Región Comarca Petrolera.