Vaca Muerta: Encontraron sin vida a un camionero en Rincón del Mangrullo

Fue encontrado por un compañero y se dio aviso a la fiscalía para que inicie una investigación

El hombre habría fallecido durante la noche y fue encontrado por sus compañeros en el inicio de la jornada laboral. En principio se sospecha que se trató de una muerte por causas no violentas.

El hombre estaba desarrollando tareas en el yacimiento Rincón del Mangrullo, actualmente operado por una UTE de YPF y Pampa Energía y está dedicado principalmente a la producción de gas. El área que está al lado del yacimiento El Mangrullo, que pertenece a Cutral Co y Plaza Huincul.

El hallazgo conmocionó a quienes cumplen tareas en el yacimiento. Se convocó a la fiscalía para establecer las circunstancias pero en principio habría sido un problema de salud, probablemente cardíaco. Todo ello está por confirmarse.

Sobre la identidad de la persona, se supo que es oriundo de Mendoza, pero no trascendió su nombre.