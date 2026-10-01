Cutral Co: lanzaron convocatoria a maestros mayores de obra

Hay tiempo para enviar la postulación hasta el 5 de octubre.

Desde la secretaría de Obras Públicas del municipio de Cutral Co se hizo la convocatoria a profesionales interesados en realizar tareas de relevamiento, planificación, documentación técnica y seguimiento de obras.

Las personas interesadas para postularse pueden enviar el CV, la copia del título y documentación respaldatoria al correo electrónico trouret@municco.gov.ar

Los interesados en participar de la selección deberán realizar tareas de relevamiento, planificación, documentación técnica, supervisión y sguimiento de obras.

Los requisitos son tener el título de Maestro Mayor e OBras; experiencia en tareas de obra y o elaboación de documentación técnica, manejo de herramientas informáticas y programas de dibujo técnico, preferentemente.

Disponibilidad para realizar las tareas requeridas.



La fecha límite para hacerlo es el 05/10/2026