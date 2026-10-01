Plaza Huincul impulsa una nueva campaña de reciclaje con entrega de árboles

La propuesta contempla que los vecinos que acerquen materiales reciclables reciban un árbol a cambio

La subsecretaría de Industria y Tecnología de la Municipalidad de Plaza Huincul puso en marcha una nueva campaña ambiental denominada “Cultivando Futuro”, que busca promover la separación de residuos y el reciclaje en la comunidad.

La propuesta contempla que los vecinos que acerquen materiales reciclables reciban un árbol a cambio, como parte de una iniciativa que vincula el tratamiento responsable de los residuos con la forestación y el cuidado del ambiente.

Durante la campaña se podrán entregar papel y cartón, pilas y baterías, plásticos, vidrio, metales, aceite vegetal usado y residuos electrónicos.

La recepción se realizará en el Centro de Acondicionamiento de Materiales Reciclables, los días viernes 2 y lunes 5 de octubre, de 9 a 12 y de 14 a 16.